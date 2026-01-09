В Новгородской области жители деревни уже две недели остаются без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Почти две недели жители деревни Маревского округа Новгородской области живут без электроэнергии после снегопада, прокуратура оценит соблюдение энергетиками сроков устранения аварии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении.

"Предварительно установлено, что с 28 декабря 2025 года электроэнергия в деревне Мамоновщина Маревского округа отсутствует. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, по результатам выявленных нарушений надзорным ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход работ до полного восстановления электроснабжения в обесточенной деревне находится на личном контроле прокурора области.

Как сообщало в четверг министерство ЖКХ и ТЭК региона, электроэнергии не было в пяти муниципалитетах Новгородской области , где проживают более 500 человек.

В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.