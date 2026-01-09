Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области жители деревни уже две недели остаются без света
20:06 09.01.2026
В Новгородской области жители деревни уже две недели остаются без света
В Новгородской области жители деревни уже две недели остаются без света - РИА Новости, 09.01.2026
В Новгородской области жители деревни уже две недели остаются без света
Почти две недели жители деревни Маревского округа Новгородской области живут без электроэнергии после снегопада, прокуратура оценит соблюдение энергетиками... РИА Новости, 09.01.2026
новгородская область
Происшествия, Новгородская область, Сергей Швецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Почти две недели жители деревни Маревского округа Новгородской области живут без электроэнергии после снегопада, прокуратура оценит соблюдение энергетиками сроков устранения аварии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении.
8 января, 16:47
"Предварительно установлено, что с 28 декабря 2025 года электроэнергия в деревне Мамоновщина Маревского округа отсутствует. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, по результатам выявленных нарушений надзорным ведомством будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход работ до полного восстановления электроснабжения в обесточенной деревне находится на личном контроле прокурора области.
Как сообщало в четверг министерство ЖКХ и ТЭК региона, электроэнергии не было в пяти муниципалитетах Новгородской области, где проживают более 500 человек.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
Непогода в Новгородской области продолжается. Как сообщает МЧС региона со ссылкой на Новгородский гидрометцентр, в пятницу, начиная с 15-18 часов и с сохранением в течение ночи местами по региону ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Ночью в субботу местами ожидается сильный снег и метель.
ПроисшествияНовгородская областьСергей ШвецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
