США получают от Венесуэлы все, что хотят, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Вашингтон получает все желаемое от новых властей в Каракасе, Вашингтон получает все желаемое от новых властей в Каракасе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все, что мы хотели, они дают нам", — сказал он в интервью Fox News.

Операция в Венесуэле позволила США за один день получить нефть на сумму четыре миллиарда долларов. В дальнейшем Штаты планируют заработать на ее продаже триллионы долларов, отметил глава Белого дома.

Он также сообщил, что в пятницу пройдут переговоры с представителями 14 местных нефтяных компаний, которые помогут восстановить сырьевой сектор латиноамериканской республики, потратив "как минимум 100 миллиардов долларов".

Кроме того, Трамп анонсировал встречу с венесуэльской оппозиционеркой Марией Корине Мачадо на следующей неделе.

Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года, на которую претендовал и глава Белого дома. Победительница заявила, что посвятила ее американскому лидеру уже в момент присуждения. По утверждению оппозиционерки, атака на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро подтверждают, что Трамп "достоин этой награды".

Удары США по Венесуэле

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.