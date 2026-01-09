https://ria.ru/20260109/zelenskiy-2066987135.html
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника" - РИА Новости, 09.01.2026
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" вновь потребовал у западных стран больше средств противовоздушной обороны. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:14:00+03:00
2026-01-09T12:14:00+03:00
2026-01-09T15:34:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир путин
владимир зеленский
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2066975971.html
украина
киев
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, львов, владимир путин, владимир зеленский, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Зеленский потребовал поставлять больше ПВО Украине после удара "Орешника"