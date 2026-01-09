Рейтинг@Mail.ru
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника" - РИА Новости, 09.01.2026
12:14 09.01.2026 (обновлено: 15:34 09.01.2026)
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"
Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" вновь потребовал у западных стран больше средств противовоздушной обороны. РИА Новости, 09.01.2026
в мире, украина, киев, львов, владимир путин, владимир зеленский, виталий кличко
Зеленский устроил истерику после удара "Орешника"

Зеленский потребовал поставлять больше ПВО Украине после удара "Орешника"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" вновь потребовал у западных стран больше средств противовоздушной обороны.
«

"Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет", — написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии
