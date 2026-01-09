Зеленский убирает с дороги конкурентов на будущих выборах, заявил Медведчук

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский начал убирать с дороги потенциальных конкурентов на будущих президентских выборах, результаты которых будут сфальсифицированы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что новый глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший главком ВСУ, нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный по опросам выигрывают у Зеленского на гипотетических выборах. Ранее Буданов был уволен с должности начальника Главного управления разведки минобороны Украины и назначен главой офиса Зеленского вместо Андрея Ермака.
"Нелегитимный уже начал убирать с дороги потенциальных конкурентов. Так, Буданов, у которого президентский рейтинг выше, был назначен на место Ермака. Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации (Михаил - ред.) Федоров будет перемещен на пост министра обороны с той же целью ... Осталось пристроить Залужного, чтобы он окончательно потерял желание и возможность идти в президенты, и сфальсифицировать выборы для того, чтобы остаться у власти", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
В декабре глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.