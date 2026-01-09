https://ria.ru/20260109/zelenoe-2066992512.html
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило РИА Новости, 09.01.2026
Освобождение населенного пункта Зеленое в Запорожской области
Армия России освободила Зеленое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
Минобороны сообщило об освобождении Зеленого в Запорожской области