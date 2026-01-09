Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 09.01.2026 (обновлено: 13:34 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/zelenoe-2066992512.html
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2026
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:59:00+03:00
2026-01-09T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066995264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a86f85e0cedf279cdcf074963f4adbb.jpg
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение населенного пункта Зеленое в Запорожской области
Армия России освободила Зеленое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
2026-01-09T12:59
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066995264_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_2a775f776a11d1ad683c78e701d8402b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области

Минобороны сообщило об освобождении Зеленого в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Зеленое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зеленое в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала