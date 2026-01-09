Рейтинг@Mail.ru
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения - РИА Новости, 09.01.2026
12:31 09.01.2026
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

Железняк: здание Рады осталось без отопления и воды

Здание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения, заявил в пятницу украинский депутат Ярослав Железняк.
Ранее киевские власти сообщили о том, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы.
"В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинская энергетическая компания ДТЭК ранее в пятницу сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В пятницу ночью украинский телеканал "24 канал" сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам.
"Ничего не сделали". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох в Германии
