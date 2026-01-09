Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения, заявил в пятницу украинский депутат Ярослав Железняк.

"В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть", - написал Железняк в своем Telegram-канале.