https://ria.ru/20260109/zdanie-2066988659.html
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения - РИА Новости, 09.01.2026
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения
Здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения, заявил в пятницу украинский депутат Ярослав... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:31:00+03:00
2026-01-09T12:31:00+03:00
2026-01-09T12:31:00+03:00
в мире
киев
украина
верховная рада украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2066975971.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, верховная рада украины, дтэк
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины, ДТЭК
Здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения
Железняк: здание Рады осталось без отопления и воды
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Здание Верховной рады Украины после прогремевших в Киеве в пятницу взрывов осталось без отопления и водоснабжения, заявил в пятницу украинский депутат Ярослав Железняк.
Ранее киевские власти сообщили о том, что левый берег Киева
частично остался без электроснабжения, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы.
"В Раде, ну как минимум в комитете, нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинская энергетическая компания ДТЭК
ранее в пятницу сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Чуть позднее компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В пятницу ночью украинский телеканал "24 канал" сообщал о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.