Названа средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября прошлого года составил 102 тысячи рублей, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (есть в распоряжении РИА Новости).

Максимальная зарплата, предлагаемая в вакансиях, у директора по стратегии – 600 тысяч рублей в месяц. Также в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тысяч рублей.

При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тысяч рублей в месяц. Немного выше этот показатель для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тысяч рублей, механиков – 110 тысяч рублей и геологов – 115,5 тысячи рублей.

Уточняется, что медианная зарплата ниже всего при сменном графике – 63,5 тысячи рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тысяч рублей, при полном дне – 86 тысяч рублей, при удаленной работе – 100 тысяч рублей в месяц. Выше всего медианная зарплата для вахтовиков – 140 тысяч рублей.