Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных - РИА Новости, 09.01.2026
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии... РИА Новости, 09.01.2026
происшествия
запорожская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
россия
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии спецназа Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники СОБР "Смерч-А" регионального управления Росгвардии
обеспечили силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России
по Запорожской области
, в ходе которых была пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего в сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях интернет-сообществ публиковал призывы к убийству российских военнослужащих, а также оправдывал и пропагандировал терроризм.
"Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело", - заключили в Росгвардии.