Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
19:41 09.01.2026 (обновлено: 20:29 09.01.2026)
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных
Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии... РИА Новости, 09.01.2026
2026
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных

© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии спецназа Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники СОБР "Смерч-А" регионального управления Росгвардии обеспечили силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Запорожской области, в ходе которых была пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего в сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях интернет-сообществ публиковал призывы к убийству российских военнослужащих, а также оправдывал и пропагандировал терроризм.
"Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело", - заключили в Росгвардии.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
ПроисшествияЗапорожская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
