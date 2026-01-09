Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии спецназа Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники СОБР "Смерч-А" регионального управления Росгвардии обеспечили силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Запорожской области , в ходе которых была пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего в сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях интернет-сообществ публиковал призывы к убийству российских военнослужащих, а также оправдывал и пропагандировал терроризм.