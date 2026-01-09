Рейтинг@Mail.ru
"Не успеете опомниться": на Западе высказались о войне с Россией
03:02 09.01.2026
"Не успеете опомниться": на Западе высказались о войне с Россией
Оголтелая ненависть к России привела к полной деградации правящего класса западных держав, заявил депутат Европарламента от Германии и бывший сотрудник ООН... РИА Новости, 09.01.2026
"Не успеете опомниться": на Западе высказались о войне с Россией

Депутат Европарламента Шуленбург: ненависть к России разрушила западные элиты

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военный
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Оголтелая ненависть к России привела к полной деградации правящего класса западных держав, заявил депутат Европарламента от Германии и бывший сотрудник ООН Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Госпожа Фредериксен (премьер-министр Дании. — Прим. ред.) произнесла речь, полную ненависти невероятных масштабов. Даже Кая Каллас не смогла бы сказать ничего подобного! Это была сплошная ненависть: "ох, Россия!"; "если мы этого не сделаем, Россия уничтожит нас"; "Россия начнет войну с нами". Она должна понимать со всем своим напором, что на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании, а вы даже не успеете опомниться!" — отметил политик.
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
Вчера, 03:42
По его мнению, этот пример показывает укоренившуюся в западных элитах русофобию, которая лишает их рациональности и компетентности.
«
"Глупость нынешнего политического класса заключается в том, что эта одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. <…> Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен", — подытожил фон дер Шуленбург.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент России добавил, что умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Никаких шансов": на Западе сделали резкое заявление о России в зоне СВО
02:01
 
