"Не успеете опомниться": на Западе высказались о войне с Россией

"Госпожа Фредериксен (премьер-министр Дании. — Прим. ред.) произнесла речь, полную ненависти невероятных масштабов. Даже Кая Каллас не смогла бы сказать ничего подобного! Это была сплошная ненависть: "ох, Россия!"; "если мы этого не сделаем, Россия уничтожит нас"; "Россия начнет войну с нами". Она должна понимать со всем своим напором, что на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании, а вы даже не успеете опомниться!" — отметил политик.