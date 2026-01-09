"Люто ненавидят Россию". В США раскрыли британо-украинский канал разведки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ЦРУ получает основной объем информации о ситуации на Украине из Киева и Лондона, которые часто передают недостоверные данные, сообщил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"В ЦРУ основная информация об Украине поступает через украинцев и британцев. Это все, что нужно знать об этих людях. Они дилетанты в части оценки достоверности информации. Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ (Джон Рэтклифф. — Прим. ред.) — фанатичный русофоб. Он люто ненавидит Россию. Вот и все. Им можно продать что угодно — они купят любую идею от МИ-6 или Украины, вроде "русские едят младенцев на завтрак", — заявил он.
Сейчас, по оценке Мартьянова, происходит деградация западных разведслужб.
"Мы увидели фактически полное крушение военной разведывательной системы объединенного Запада, и она идет вниз, уходит со сцены", — подчеркнул аналитик.
Накануне он также выразил мнение, что западные спецслужбы работают, как дилетанты, в сравнении с российскими.