"Люто ненавидят Россию". В США раскрыли британо-украинский канал разведки

Сейчас, по оценке Мартьянова, происходит деградация западных разведслужб.

"Мы увидели фактически полное крушение военной разведывательной системы объединенного Запада, и она идет вниз, уходит со сцены", — подчеркнул аналитик.

Накануне он также выразил мнение, что западные спецслужбы работают, как дилетанты, в сравнении с российскими.