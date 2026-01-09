Рейтинг@Mail.ru
"Люто ненавидят Россию". В США раскрыли британо-украинский канал разведки
01:00 09.01.2026 (обновлено: 01:04 09.01.2026)
"Люто ненавидят Россию". В США раскрыли британо-украинский канал разведки
в мире
украина
киев
лондон
центральное разведывательное управление (цру)
великобритания
украина
киев
лондон
великобритания
в мире, украина, киев, лондон, центральное разведывательное управление (цру), великобритания
В мире, Украина, Киев, Лондон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Великобритания
"Люто ненавидят Россию". В США раскрыли британо-украинский канал разведки

Аналитик Мартьянов: ЦРУ получает основные данные об Украине из Киева и Лондона

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ЦРУ получает основной объем информации о ситуации на Украине из Киева и Лондона, которые часто передают недостоверные данные, сообщил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
ЦРУ основная информация об Украине поступает через украинцев и британцев. Это все, что нужно знать об этих людях. Они дилетанты в части оценки достоверности информации. Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ (Джон Рэтклифф. — Прим. ред.) — фанатичный русофоб. Он люто ненавидит Россию. Вот и все. Им можно продать что угодно — они купят любую идею от МИ-6 или Украины, вроде "русские едят младенцев на завтрак", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп смог снова удивить
11 декабря 2025, 08:00
Сейчас, по оценке Мартьянова, происходит деградация западных разведслужб.
"Мы увидели фактически полное крушение военной разведывательной системы объединенного Запада, и она идет вниз, уходит со сцены", — подчеркнул аналитик.
Накануне он также выразил мнение, что западные спецслужбы работают, как дилетанты, в сравнении с российскими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
