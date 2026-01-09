Рейтинг@Mail.ru
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины - РИА Новости, 09.01.2026
11:21 09.01.2026
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины
Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства... РИА Новости, 09.01.2026
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины

Театр "Маджо" во Флоренции отменил выступления балерины Светланы Захаровой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНародная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова. Архивное фото
РИМ, 9 янв - РИА Новости. Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.
Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.
"Музыкальный театр "Маджо" сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен", - говорится в сообщении на сайте театра.
Театр также предложил зрителям обратиться за возвратом билетов.
Как пишет газета Nazione, решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские так называемые оппозиционеры. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
