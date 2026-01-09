В Ярославской области открыли ПВР из-за многокилометровой пробки

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского Ярославской области в сторону Москвы из-за непогоды, автомобили ожидают проезда много часов, в связи с чем власти организовали в местной гостинице пункт временного размещения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Из-за непогоды сегодня возник дорожный затор на Ярославском шоссе в Переславль-Залесском округе. Несколько автомобильных аварий и вставшие на горках большегрузы привели к возникновению пробки на дороге. В связи с этим введены ограничения движения машин на участке трассы М8 от 111-го до 134-го километра", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас последствия ДТП устранены, остаются сложности с проездом большегрузного транспорта в местах, где есть спуски и подъемы.
"Тем не менее предпринимаются все возможные действия для возобновления полноценного движения, и сейчас обстановка на дороге постепенно стабилизируется", - подчеркнул глава региона.
По его словам, для более оперативной расчистки и обработки дороги от снега и наледи на место дополнительно отправлены комбинированные машины, а на помощь большегрузам направлена тяжелая техника.
Для оказавшихся в дорожном заторе автомобилистов организован подвоз топлива. Снабжением занимается управление автомобильных дорог "Холмогоры", рассказал Евраев.
"Для обогрева людей на 134-м километре трассы М8, в районе поста ГИБДД, развернут мобильный пункт от МЧС. Также к месту направлены два снегохода и автобусы в сопровождении ГИБДД для желающих эвакуироваться в пункт временного размещения в гостинице "Роза ветров" Переславля-Залесского", - рассказал Евраев.
Он отметил, что снегопад сохранится и в субботу, и призвал людей пользоваться альтернативным маршрутом.
"При движении в сторону Москвы или из столицы в наш регион сейчас оптимальным является путь через село Нагорье Переславль-Залесского округа", - уточнил губернатор.
В пресс-службе ФКУ Упрдор "Холмогоры" сообщили журналистам, что движение по трассе осуществляется, но в замедленном режиме.
Между тем одна из очевидиц рассказала РИА Новости, что стоит в пробке с 13.00 мск, и движения нет.
"Мы в такси с двумя маленькими детьми. Дети без воды и еды, хотят в туалет. Бензин на исходе. На все звонки в экстренные службы нам отвечают, что все службы работают, но ничего не меняется", - рассказала собеседница.
Российский актер Антон Эльдаров вместе с товарищами в своем Telegram-канале рассказал, что они тоже оказались в пробке. По словам актеров, они едут на спектакль в Ярославль.