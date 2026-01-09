В Wildberries назвали самые дешевые товары в 2025 году

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Женский ободок для волос и кабель USB стали самыми дешевыми товарами, проданным на Wildberries в прошедшем году - их стоимость составила 1 рубль, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.

В десятку самых дешевых товаров вошли также черный крупнолистовой чай с бергамотом по цене 4 рубля за пакетик, шеврон на липучке "Мы здесь проездом" по этой же стоимости, тканевые горшки для растений по 5 рублей, солевая батарейка за 8 рублей, кабель microUSB по 9 рублей, а также шариковая ручка - тоже за 9 рублей.