В Киеве и Львове прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 09.01.2026 (обновлено: 09:02 09.01.2026)
В Киеве и Львове прогремели взрывы
В Киеве и Львове прогремела волна взрывов, передают местные СМИ.
В Киеве и Львове прогремели взрывы

Украинские спасатели тушат пожар
Украинские спасатели тушат пожар
ГСЧС Украины
Украинские спасатели тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Киеве и Львове прогремела волна взрывов, передают местные СМИ.
"В Киеве снова взрывы", — говорится в Telegram 24 канала.
Это уже четвертая серия с начала суток. Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Около 1:00 мск издание "Страна.ua" сообщило о взрывах во Львове. По словам мэра Андрея Садового, в области пострадали объекты жизнеобеспечения.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
