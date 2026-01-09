Чудеса в американской внешней политике этих дней объясняются довольно просто: ставка на то, что США относительно мирным путем вернут себе гегемонию и все станет "как при бабушке", провалилась.

Экономическое давление на страны мира приводит к прямо противоположному результату. Вместо того чтобы выстроиться в фарватере Вашингтона, они огрызаются, бунтуют, замыкаются в себе, создают свои — формальные и неформальные — альянсы.

Тем временем бывший мировой жандарм продолжает терять контроль над миром.

С типично американским пафосом ситуация описана в стратегии нацбезопасности: "Дни, когда Штаты, подобно Атланту, держали на своих плечах весь мировой порядок, остались в прошлом".

Расчет на импортозамещение внутри США не сработал, грабеж Европы ощутимых дивидендов не принес. Тарифы и пошлины ударили по американским потребителям. Промпроизводство и доля США в мировой торговле продолжают снижаться. Рост ВВП — химера, 40 процентов его — это инвестиции в пузырь искусственного интеллекта. Крах фондового рынка с грядущей дедолларизацией выглядит практически неотвратимым.

Что уж говорить про репутацию и влияние? Казусы с Венесуэлой Гренландией говорят сами за себя. Но как бы ярко выходки США ни выглядели, их структурных проблем они не решают, а только загоняют страну во все больший кризис. Сегодня Штаты оказались в точно такой же ситуации, как Великобритания в 1910-х годах. Теряя гегемонию, империя, над которой не заходило солнце, развязала тогда две мировые войны подряд.

Неудивительно, что американский президент предложил конгрессу увеличить бюджет Пентагона на 2027 год больше чем в полтора раза, доведя его до полутора триллионов долларов. "Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война", — прокомментировал эту новость американский журналист Такер Карлсон

Китай. Аналитический Центр Стимсона докладывает: "Американские стратеги задумались о немыслимом — сражаться в двух ядерных войнах одновременно". Не приходится пояснять, что главными противниками США в этих ментальных упражнениях назначены Россия

В такой непростой ситуации Россия и Китай придерживаются сходной стратегии: с одной стороны, наращивать свой боевой потенциал ускоренным темпом, особое внимание уделяя модернизации вооружений и ПРО, с другой — до последнего не ввязываться в мировое противостояние.

Большую войну хотят Соединенные Штаты — именно поэтому Вашингтон организует один кризис за другим: то похищение венесуэльского лидера, то захват танкеров под российским флагом. Россия ни с кем воевать не собирается, об этом заявлялось и заявляется постоянно. Вместе с тем у нас есть все возможности ответить на агрессию, что должно заранее агрессора сдерживать. Ровно ту же политику ведет сегодня и Китай.

Во многом дело обусловлено исторической памятью. В мировых войнах наши страны потеряли десятки миллионов человек, заплатив самую страшную цену за становление нового мирового порядка. Лучшим достижением сегодня было бы подобных жертв избежать.

Издыхающий гегемон напоследок организовал страшную бойню, но это Британию не спасло: по итогам двух войн она осталась без колоний и безо всего. Точно так же ничего не светит и Вашингтону, если там решат рискнуть и поставить на кон все, устроив третью мировую. Война лишь ускорит его падение.

Только сотрудничество с Россией и Китаем, только налаживание взаимовыгодных связей со странами БРИКС могло бы помочь США отойти от края пропасти и обеспечить мягкую посадку своей экономики, избежав тяжелейшего кризиса, по сравнению с которым Великая депрессия покажется цветочками.