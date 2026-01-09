Рейтинг@Mail.ru
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.01.2026 (обновлено: 08:02 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/vybor-2066886221.html
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор - РИА Новости, 09.01.2026
Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор
Чудеса в американской внешней политике этих дней объясняются довольно просто: ставка на то, что США относительно мирным путем вернут себе гегемонию и все станет РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T08:00:00+03:00
2026-01-09T08:02:00+03:00
аналитика
сша
россия
такер карлсон
министерство обороны сша
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066885096_0:22:1744:1003_1920x0_80_0_0_7670a18b8cd26a3f54d3253095e041ab.jpg
https://ria.ru/20251226/ssha-2064632792.html
https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
https://ria.ru/20260104/voyna-2066215800.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066885096_190:0:1555:1024_1920x0_80_0_0_0bd96f25b25dc0cb4bdf8f22bb031401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, сша, россия, такер карлсон, министерство обороны сша, брикс
Аналитика, США, Россия, Такер Карлсон, Министерство обороны США, БРИКС

Воевать нельзя мириться: России предстоит сделать трудный выбор

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Чудеса в американской внешней политике этих дней объясняются довольно просто: ставка на то, что США относительно мирным путем вернут себе гегемонию и все станет "как при бабушке", провалилась.
Экономическое давление на страны мира приводит к прямо противоположному результату. Вместо того чтобы выстроиться в фарватере Вашингтона, они огрызаются, бунтуют, замыкаются в себе, создают свои — формальные и неформальные — альянсы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Как было — не будет". США напугали союзников переделом мира
26 декабря 2025, 08:00
Тем временем бывший мировой жандарм продолжает терять контроль над миром.
С типично американским пафосом ситуация описана в стратегии нацбезопасности: "Дни, когда Штаты, подобно Атланту, держали на своих плечах весь мировой порядок, остались в прошлом".
Расчет на импортозамещение внутри США не сработал, грабеж Европы ощутимых дивидендов не принес. Тарифы и пошлины ударили по американским потребителям. Промпроизводство и доля США в мировой торговле продолжают снижаться. Рост ВВП — химера, 40 процентов его — это инвестиции в пузырь искусственного интеллекта. Крах фондового рынка с грядущей дедолларизацией выглядит практически неотвратимым.
Что уж говорить про репутацию и влияние? Казусы с Венесуэлой и Гренландией говорят сами за себя. Но как бы ярко выходки США ни выглядели, их структурных проблем они не решают, а только загоняют страну во все больший кризис. Сегодня Штаты оказались в точно такой же ситуации, как Великобритания в 1910-х годах. Теряя гегемонию, империя, над которой не заходило солнце, развязала тогда две мировые войны подряд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
Неудивительно, что американский президент предложил конгрессу увеличить бюджет Пентагона на 2027 год больше чем в полтора раза, доведя его до полутора триллионов долларов. "Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война", — прокомментировал эту новость американский журналист Такер Карлсон.
Аналитический Центр Стимсона докладывает: "Американские стратеги задумались о немыслимом — сражаться в двух ядерных войнах одновременно". Не приходится пояснять, что главными противниками США в этих ментальных упражнениях назначены Россия и Китай.
В такой непростой ситуации Россия и Китай придерживаются сходной стратегии: с одной стороны, наращивать свой боевой потенциал ускоренным темпом, особое внимание уделяя модернизации вооружений и ПРО, с другой — до последнего не ввязываться в мировое противостояние.
Большую войну хотят Соединенные Штаты — именно поэтому Вашингтон организует один кризис за другим: то похищение венесуэльского лидера, то захват танкеров под российским флагом. Россия ни с кем воевать не собирается, об этом заявлялось и заявляется постоянно. Вместе с тем у нас есть все возможности ответить на агрессию, что должно заранее агрессора сдерживать. Ровно ту же политику ведет сегодня и Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Вчера, 08:00
Во многом дело обусловлено исторической памятью. В мировых войнах наши страны потеряли десятки миллионов человек, заплатив самую страшную цену за становление нового мирового порядка. Лучшим достижением сегодня было бы подобных жертв избежать.
Издыхающий гегемон напоследок организовал страшную бойню, но это Британию не спасло: по итогам двух войн она осталась без колоний и безо всего. Точно так же ничего не светит и Вашингтону, если там решат рискнуть и поставить на кон все, устроив третью мировую. Война лишь ускорит его падение.
Только сотрудничество с Россией и Китаем, только налаживание взаимовыгодных связей со странами БРИКС могло бы помочь США отойти от края пропасти и обеспечить мягкую посадку своей экономики, избежав тяжелейшего кризиса, по сравнению с которым Великая депрессия покажется цветочками.
А бряцание оружием, провокации и нелепые угрозы следует оставить: забивать коммуникационные каналы между ядерными державами бессмысленным инфошумом — это повышать неопределенность, которая может разрешиться самым неожиданным и неприятным для Вашингтона образом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
4 января, 08:00
 
АналитикаСШАРоссияТакер КарлсонМинистерство обороны СШАБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала