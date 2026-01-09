https://ria.ru/20260109/vsu-2067047858.html
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений - РИА Новости, 09.01.2026
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений
Штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:49:00+03:00
2026-01-09T21:49:00+03:00
2026-01-09T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063993240.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Штурмовики ВСУ начали похищать боевиков смежных подразделений
РИА Новости: штурмовики 225-го полка ВСУ похищают боевиков смежных подразделений
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ стали похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"То, что 225-й полк представляет из себя сборище бандитов и грабителей, на Украине не осознали только носители самой толстой кастрюли на голове. Украинские блогеры бьют тревогу, отморозки (командира 225-го штурмового полка ВСУ Олега - ред.) Ширяева начали открыто похищать людей и военнослужащих, в том числе офицеров смежных подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Родственники и сослуживцы военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны ВСУ
, по его словам, заявили о незаконном задержании и содержании их солдат и офицеров, в том числе раненных, в подвалах.
"По их словам, военных принудительно вывезли вооруженные представители 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Тем временем командование 108-й бригады территориальной обороны ВСУ делает вид, что ничего не произошло, а похищение людей под дулом автомата - это всего лишь "учения", - отметил представитель силовых структур.