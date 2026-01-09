В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях: одновременно с сокращением мужского населения Украины увеличивается число женщин-офицеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В ВСУ растет количество женщин-офицеров. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам генштаба ВСУ Оксана Григорьева . По ее словам, в украинской армии уже есть женщины, которые дослужились до званий "капитана" и даже "майора", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на фоне стремительного сокращения мужского населения женщины становятся командирами взводов, рот и даже батальонов.

« "В одной из частей воздушных сил женщина занимает должность командира части. Подобные заявления могут также звучать рамках масштабной пропагандистской кампании по привлечению девушек в ВСУ", - сказал представитель силовых структур.

С увеличением численности женщин в ВСУ также расчет и число некрологов, добавил он.