В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 09.01.2026
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 09.01.2026
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах
В ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях: одновременно с сокращением мужского населения Украины увеличивается число женщин-офицеров, сообщили... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оксана григорьева
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, оксана григорьева, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Оксана Григорьева, Вооруженные силы Украины
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах

РИА Новости: в ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях

Военнослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ
Военнослужащая ВСУ. Архивное фото
Военнослужащая ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях: одновременно с сокращением мужского населения Украины увеличивается число женщин-офицеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
ВСУ растет количество женщин-офицеров. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам генштаба ВСУ Оксана Григорьева. По ее словам, в украинской армии уже есть женщины, которые дослужились до званий "капитана" и даже "майора", - сказал собеседник агентства.
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В подразделении "Шквал" ВСУ состояли беременные женщины-осужденные
21 декабря 2025, 11:12
Он отметил, что на фоне стремительного сокращения мужского населения женщины становятся командирами взводов, рот и даже батальонов.
«
"В одной из частей воздушных сил женщина занимает должность командира части. Подобные заявления могут также звучать рамках масштабной пропагандистской кампании по привлечению девушек в ВСУ", - сказал представитель силовых структур.
С увеличением численности женщин в ВСУ также расчет и число некрологов, добавил он.
"Также распространены случаи, когда высокопоставленные украинские командиры назначают своих жен в подразделения, которыми командуют", - добавил собеседник агентства.
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
5 декабря 2025, 02:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
