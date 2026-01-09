https://ria.ru/20260109/vsu-2067046900.html
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 09.01.2026
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах
В ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях: одновременно с сокращением мужского населения Украины увеличивается число женщин-офицеров, сообщили... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оксана григорьева
вооруженные силы украины
украина
В ВСУ растет число женщин-офицеров, сообщили в силовых структурах
РИА Новости: в ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В ВСУ становится все больше женщин на высоких должностях: одновременно с сокращением мужского населения Украины увеличивается число женщин-офицеров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ВСУ
растет количество женщин-офицеров. Об этом сообщила советник по гендерным вопросам генштаба ВСУ Оксана Григорьева
. По ее словам, в украинской армии уже есть женщины, которые дослужились до званий "капитана" и даже "майора", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на фоне стремительного сокращения мужского населения женщины становятся командирами взводов, рот и даже батальонов.
«
"В одной из частей воздушных сил женщина занимает должность командира части. Подобные заявления могут также звучать рамках масштабной пропагандистской кампании по привлечению девушек в ВСУ", - сказал представитель силовых структур.
С увеличением численности женщин в ВСУ также расчет и число некрологов, добавил он.
"Также распространены случаи, когда высокопоставленные украинские командиры назначают своих жен в подразделения, которыми командуют", - добавил собеседник агентства.