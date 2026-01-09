https://ria.ru/20260109/vsu-2067017315.html
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.01.2026
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
СК РФ будет расследовать атаки украинских дронов на Белгородскую область, в результате которых пострадали три человека, в том числе глава Грайворонского округа, РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:28:00+03:00
2026-01-09T16:28:00+03:00
2026-01-09T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
грайворон
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
