Рейтинг@Mail.ru
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/vsu-2067017315.html
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 09.01.2026
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область
СК РФ будет расследовать атаки украинских дронов на Белгородскую область, в результате которых пострадали три человека, в том числе глава Грайворонского округа, РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T16:28:00+03:00
2026-01-09T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260109/svo-2067017027.html
россия
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК будет расследовать атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

СК РФ будет расследовать атаки ВСУ на Белгородскую область

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. СК РФ будет расследовать атаки украинских дронов на Белгородскую область, в результате которых пострадали три человека, в том числе глава Грайворонского округа, сообщает ведомство.
В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа Дмитрий Панков ранен при атаке дрона ВСУ, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В тот же день два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в городе Грайворон.
"Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных граждан в Белгородской области. По сообщениям органов исполнительной власти, в Белгородской области в результате атаки дронов пострадали три человека, среди них глава Грайворонского округа", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве отметили, что следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Военный рассказал, почему боевики ВСУ боятся подъезжать к фронту
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала