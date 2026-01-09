Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 09.01.2026 (обновлено: 16:14 09.01.2026)
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2026
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил... РИА Новости, 09.01.2026
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Гладков: ситуация в Белгородской области после обстрелов ВСУ остается сложной

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он подтвердил, что власти готовились к этому периоду, который является крайне сложным, особенно зимой. Также глава области отметил наличие очередей на заправках и у банкоматов, но заявил, что не видит в этом смысла, поскольку ситуация нормализуется с появлением электроэнергии от резервной генерации. По его словам, в регионе достаточно запасов топлива и наличных средств в банкоматах и банках.
"Ежесекундно держим на контроле текущую ситуацию. Главы муниципальных образований все находятся на местах, все министры тоже. Докладываем правительству Российской Федерации, со всеми отраслевыми министерствами — министром энергетики Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным - на связи, вся необходимая помощь региону оказывается", - подчеркнул губернатор.
Как сообщал Гладков, в ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияБелгородВооруженные силы Украины
 
 
