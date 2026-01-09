https://ria.ru/20260109/vsu-2067012927.html
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.01.2026
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:54:00+03:00
2026-01-09T15:54:00+03:00
2026-01-09T16:14:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
россия
белгород
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858815_0:1024:2000:2149_1920x0_80_0_0_0ce1458615f6669f100c3014f921a0fa.jpg
https://ria.ru/20260109/vsu-2066993382.html
белгородская область
россия
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858815_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_f1a1a81c3f0b787b35ed5eefeeb81684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, белгород, вооруженные силы украины
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Гладков: ситуация в Белгородской области после обстрелов ВСУ остается сложной
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Ситуация с последствиями ночных ракетных обстрелов энергосистемы Белгородской области со стороны ВСУ сложная, власти региона на связи с кабмином РФ, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются", - написал Гладков
в Telegram-канале.
Он подтвердил, что власти готовились к этому периоду, который является крайне сложным, особенно зимой. Также глава области отметил наличие очередей на заправках и у банкоматов, но заявил, что не видит в этом смысла, поскольку ситуация нормализуется с появлением электроэнергии от резервной генерации. По его словам, в регионе достаточно запасов топлива и наличных средств в банкоматах и банках.
"Ежесекундно держим на контроле текущую ситуацию. Главы муниципальных образований все находятся на местах, все министры тоже. Докладываем правительству Российской Федерации, со всеми отраслевыми министерствами — министром энергетики Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным - на связи, вся необходимая помощь региону оказывается", - подчеркнул губернатор.
Как сообщал Гладков, в ночь на пятницу ВСУ
нанесли ракетный удар по Белгороду
, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области
оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.