ВСУ получили бракованные мины за сумму около $13 миллионов
ВСУ получили бракованные мины за сумму около $13 миллионов - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ получили бракованные мины за сумму около $13 миллионов
Вооруженные силы Украины по контрактам с частной компанией получили бракованные мины за сумму около 13 миллионов долларов, еще около 57 миллионов долларов были... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
вооруженные силы украины
ВСУ получили бракованные мины за сумму около $13 миллионов
Генпрокуратура Украины: ВСУ получили бракованные мины на $13 млн
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины по контрактам с частной компанией получили бракованные мины за сумму около 13 миллионов долларов, еще около 57 миллионов долларов были незаконно присвоены этой компанией, сообщил в пятницу офис генерального прокурора страны.
"Под процессуальным руководством прокуроров осуществляется досудебное расследование по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах ... Общий размер убытков, нанесенных интересам страны по всем контрактам, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 миллиарда гривен (около 69 миллионов долларов - ред.), из которых 571,3 миллиона гривен (около 13 миллионов долларов - ред.) - убытки вследствие поставки непригодных мин, 2,423 миллиарда гривен (около 56 миллионов долларов - ред.) - убытки вследствие возможного присвоения предварительной оплаты", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным офиса генпрокурора, частная компания заключила пять госконтрактов с департаментом военно-технической политики минобороны, агентством оборонных закупок и командованием сил логистики ВСУ
на поставку разных типов мин. По большей доли контрактов поставки не состоялись, хотя средства были получены исполнителями. Часть мин все же была поставлена, однако они оказались непригодны к использованию, что подтвердила экспертиза.
Правоохранители предъявили обвинения 10 лицам, четверо уже задержаны. Расследование продолжается.