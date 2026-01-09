ВСУ получили бракованные мины за сумму около $13 миллионов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины по контрактам с частной компанией получили бракованные мины за сумму около 13 миллионов долларов, еще около 57 миллионов долларов были незаконно присвоены этой компанией, сообщил в пятницу офис генерального прокурора страны.

"Под процессуальным руководством прокуроров осуществляется досудебное расследование по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах ... Общий размер убытков, нанесенных интересам страны по всем контрактам, по предварительным подсчетам, составляет 2,994 миллиарда гривен (около 69 миллионов долларов - ред.), из которых 571,3 миллиона гривен (около 13 миллионов долларов - ред.) - убытки вследствие поставки непригодных мин, 2,423 миллиарда гривен (около 56 миллионов долларов - ред.) - убытки вследствие возможного присвоения предварительной оплаты", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.