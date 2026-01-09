https://ria.ru/20260109/vsu-2066993382.html
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
Украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобождённом российскими войсками Зелёном в Запорожской области, они все... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:11:00+03:00
2026-01-09T13:11:00+03:00
2026-01-09T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b390807012d1c458407b5b622765854a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6eb703e37caa624903b10aba83448b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
МО: группировка "Восток" отразила пять попыток ВСУ вернуть позиции в Зеленом