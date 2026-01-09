Рейтинг@Mail.ru
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/vsu-2066993382.html
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом
Украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобождённом российскими войсками Зелёном в Запорожской области, они все... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:11:00+03:00
2026-01-09T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b390807012d1c458407b5b622765854a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644246_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6eb703e37caa624903b10aba83448b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ предприняли пять контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом

МО: группировка "Восток" отразила пять попыток ВСУ вернуть позиции в Зеленом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинские формирования предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в освобождённом российскими войсками Зелёном в Запорожской области, они все отражены, сообщили в Минобороны РФ.
Зеленое освободили подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
"Противник силами отдельных штурмовых групп предпринял пять контратак в попытке вернуть утраченные позиции. В результате грамотных действий подразделений группировки "Восток" все атаки были отражены", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала