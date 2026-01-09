https://ria.ru/20260109/vsu-2066991897.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ ПОТЕРЯЛИ ЗА НЕДЕЛЮ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ "ЮЖНОЙ" ГРУППИРОВКИ ВОЙСК БОЛЕЕ 1355 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЕТЫРЕ ТАНКА - МО РФ РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий "Юга"