Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 09.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/vsu-2066987264.html
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 16 были подавлены и сбиты, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T12:15:00+03:00
2026-01-09T12:15:00+03:00
Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 40 беспилотниками

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 40 беспилотниками, из них 16 были подавлены и сбиты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов в шести муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины, три человека ранены. Было выпущено 11 снарядов, кроме того, Белгород подвергся ракетному обстрелу. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, двух коммерческих и двух инфраструктурных объектах, предприятии и 13 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Замостье и Новостроевка-Вторая подверглись двум обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакам 10 беспилотников. В городе Грайворон в результате удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно... В селе Головчино в результате детонации беспилотника ранен глава округа Панков Дмитрий Александрович. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено два снаряда и нанесены удары тремя беспилотниками, один из которых подавлен. По данным главы области, в Шебекинском округе по городу Шебекино и четырем селам нанесены удары 11 беспилотников, три из которых сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
