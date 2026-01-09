БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Артиллерия ВСУ под Купянском не работает прицельно, а ведет хаотичный огонь по выбранному квадрату, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан".

"Мы работаем более прицельно. Можно вести цель, наблюдать за ней и работать по ней. Противник больше ведет беспорядочный огонь, просто по направлению. Они выбирают квадрат и начинают хаотично отрабатывать этот квадрат", - рассказал "Чан".