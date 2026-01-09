Рейтинг@Mail.ru
ВСУ под Купянском ведут хаотичный огонь, рассказал российский боец - РИА Новости, 09.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 09.01.2026
ВСУ под Купянском ведут хаотичный огонь, рассказал российский боец
ВСУ под Купянском ведут хаотичный огонь, рассказал российский боец
Артиллерия ВСУ под Купянском не работает прицельно, а ведет хаотичный огонь по выбранному квадрату, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского... РИА Новости, 09.01.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВСУ под Купянском ведут хаотичный огонь, рассказал российский боец

Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Артиллерия ВСУ под Купянском не работает прицельно, а ведет хаотичный огонь по выбранному квадрату, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан".
"Мы работаем более прицельно. Можно вести цель, наблюдать за ней и работать по ней. Противник больше ведет беспорядочный огонь, просто по направлению. Они выбирают квадрат и начинают хаотично отрабатывать этот квадрат", - рассказал "Чан".
По словам военнослужащего, работу нашей артиллерии можно сравнить со стрельбой из снайперской винтовки, в то время как противник точностью не отличается.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
