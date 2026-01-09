Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 09.01.2026
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Украинские боевики за день нанесли 98 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 11 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня, ВСУ нанесли 62 удара из ствольной артиллерии и 14 с помощью БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Двадцать два обстрела со стороны боевиков киевского режима было зафиксировано ночью. Всего за сутки противник нанес по 11 населенным пунктам Херсонской области 98 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Железный Порт, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Красное, Райское.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
