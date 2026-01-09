https://ria.ru/20260109/vsu-2066969119.html
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2026
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
Украинские боевики за день нанесли 98 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по левому берега Днепра Херсонской области, под огонь попали 11 населенных пунктов,...
2026-01-09T09:45:00+03:00
2026-01-09T09:45:00+03:00
2026-01-09T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801569628_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bf0d5e37ee45b10cdc2722d006369be5.jpg
ВСУ за день нанесли почти 100 ударов по Херсонской области
