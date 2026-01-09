Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Алексей Орехов встретился с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы в России Эдуардо Верхелем Тортолеро, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, наметили дальнейшие шаги по взаимодействию, сообщили в российском ведомстве.
"Начальник Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Алексей Орехов провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили дальнейшие шаги по взаимодействию Минобороны России с венесуэльской стороной.
"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - добавили в МО РФ.
