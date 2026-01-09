Рейтинг@Mail.ru
Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе - РИА Новости, 09.01.2026
21:19 09.01.2026
Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе
Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе - РИА Новости, 09.01.2026
Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Алексей Орехов встретился с атташе по вопросам обороны при посольстве... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:19:00+03:00
2026-01-09T21:19:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
министерство обороны рф (минобороны рф)
удары сша по венесуэле
россия
венесуэла
в мире, россия, венесуэла, министерство обороны рф (минобороны рф), удары сша по венесуэле
В мире, Россия, Венесуэла, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удары США по Венесуэле
Начальник управления Минобороны встретился с венесуэльским атташе

Начальник управления МО РФ встретился с венесуэльским атташе по вопросам обороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Алексей Орехов встретился с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы в России Эдуардо Верхелем Тортолеро, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, наметили дальнейшие шаги по взаимодействию, сообщили в российском ведомстве.
"Начальник Главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Алексей Орехов провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили дальнейшие шаги по взаимодействию Минобороны России с венесуэльской стороной.
"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - добавили в МО РФ.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы
6 января, 17:22
 
