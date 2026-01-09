Рейтинг@Mail.ru
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 09.01.2026
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
Цели массированного удара ВС РФ с применением комплекса "Орешник" по объектам на территории Украины 9 января достигнуты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2026
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили о достижении целей удара по объектам на Украине 9 января

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Цели массированного удара ВС РФ с применением комплекса "Орешник" по объектам на территории Украины 9 января достигнуты, сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, в ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
"Цели удара достигнуты", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
