Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
Цели массированного удара ВС РФ с применением комплекса "Орешник" по объектам на территории Украины 9 января достигнуты, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2026
Цели удара по объектам на Украине 9 января достигнуты, заявили в Минобороны
