ВС России поразили объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 09.01.2026 (обновлено: 09:15 09.01.2026)
ВС России поразили объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию Путина
Российские Вооружённые Силы в ходе массированного удара поразили объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 09.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ходе массированного удара поразили объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
"Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевНовгородская областьВладимир ПутинСергей ЛавровВоздушно-космические силы России
 
 
