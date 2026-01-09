Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных "диверсиях", связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе.

"Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжёлыми последствиями", – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил также, что региональные власти совместно с профильными органами ведут ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.

Вологодский губернатор в пятницу сообщал, что все 610 областных алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе.