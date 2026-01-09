Рейтинг@Mail.ru
Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем - РИА Новости, 09.01.2026
18:18 09.01.2026
Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем
Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных "диверсиях", связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе. РИА Новости, 09.01.2026
вологодская область, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Георгий Филимонов, Общество
Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем

Вологодский губернатор Филимонов предупредил о диверсиях с продажами суррогата

Георгий Филимонов
Георгий Филимонов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных "диверсиях", связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе.
"Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжёлыми последствиями", – написал он в своем Telegram-канале.
Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись или перепрофилировались
Филимонов попросил жителей Вологодской области быть бдительными и не покупать спиртное "из-под полы".
Он добавил также, что региональные власти совместно с профильными органами ведут ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.
Вологодский губернатор в пятницу сообщал, что все 610 областных алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.
В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя
