Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных "диверсиях", связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе. РИА Новости, 09.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил
жителей о возможных "диверсиях", связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе.
"Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжёлыми последствиями", – написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов
попросил жителей Вологодской области
быть бдительными и не покупать спиртное "из-под полы".
Он добавил также, что региональные власти совместно с профильными органами ведут ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.
Вологодский губернатор в пятницу сообщал, что все 610 областных алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.