Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе Госдумы, за 2025 год было принято девять законов в этой сфере, Вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе Госдумы, за 2025 год было принято девять законов в этой сфере, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопросы демографии - безусловный приоритет в работе Государственной Думы. За 2025 год принято девять законов в этой сфере. Еще восемь - направлены на охрану здоровья", - написал Володин в своем канале на платформе Max.

По словам председателя Госдумы , важно создавать условия, чтобы многодетных семей в России становилось как можно больше, поскольку от решения вопросов демографии зависит будущее России.

"За последние два года число многодетных семей в нашей стране выросло на 17,4%. По состоянию на конец ноября 2025 года их насчитывалось 2,89 миллионов. Это на 8,8% больше, чем в начале прошлого года. В них растут более 9,2 миллионов детей", - отметил он.

Володин напомнил, что 1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми: теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет - без каких-либо ограничений. Он напомнил, что ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.

"Также вступившим в силу законом уточнен порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и т.д. Периоды ухода за каждым ребенком при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться", - добавил председатель Госдумы.