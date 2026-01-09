https://ria.ru/20260109/volejbol-2067033115.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 17-го тура мужского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T18:51:00+03:00
2026-01-09T18:51:00+03:00
2026-01-09T18:51:00+03:00
волейбол
спорт
россия
уфа
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753896545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a0ddf80d6d8adf18e8d3ba5bde1e82c.jpg
https://ria.ru/20260108/voleybol-2066923282.html
россия
уфа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753896545_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2b1d68e9c370e90c691708b9a7e60c7d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, уфа, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград)
Волейбол, Спорт, Россия, Уфа, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград)
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
"Локомотив" обыграл "Динамо-Урал" в матче мужского ЧР по волейболу