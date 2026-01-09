Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:51 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/volejbol-2067033115.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 17-го тура мужского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T18:51:00+03:00
2026-01-09T18:51:00+03:00
волейбол
спорт
россия
уфа
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753896545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a0ddf80d6d8adf18e8d3ba5bde1e82c.jpg
https://ria.ru/20260108/voleybol-2066923282.html
россия
уфа
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753896545_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2b1d68e9c370e90c691708b9a7e60c7d.jpg
1920
1920
true
спорт, россия, уфа, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград)
Волейбол, Спорт, Россия, Уфа, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград)
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги

"Локомотив" обыграл "Динамо-Урал" в матче мужского ЧР по волейболу

© Фото : Страница "ВКонтакте" "Локомотива"Волейболисты "Локомотива"
Волейболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : Страница "ВКонтакте" "Локомотива"
Волейболисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" обыграл уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 17-го тура мужского чемпионата России.
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 3-1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
09 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Динамо-Урал
1 : 315:2523:2525:2322:25
Локомотив Новосибирск
Календарь Турнирная таблица История встреч
Новосибирская команда одержала третью победу подряд и с 14 выигранными матчами из 17 занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо-Урал" располагается на 12-й строчке с 5 победами.
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл нижегородский "Горький" в матче Суперлиги
8 января, 21:20
 
Волейбол
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
