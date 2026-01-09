Легендарные водолазы Сталина: как действовал подводный спецназ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Неизвестная история деятельности роты особого назначения (РОН), легендарного подразделения подводных разведчиков-диверсантов, всколыхнула общественность. Никто не мог предположить, что в строю СССР имелось такое подразделение.

Солдаты именно этой роты во многом повлияли на ход Великой Отечественной войны.

Исключили из школы после драки

Одним из отцов-основателей РОН по праву считают Ивана Прохватилова, родившегося в 1907 году в Харьковской губернии. Он учился в церковно-приходской школе, но после драки с детьми местного дьячка был отлучен от церкви. Мальчишку выгнали из школы.

Прохватилов Иван Васильевич Прохватилов Иван Васильевич

В 1925 году начал работать шахтером в Донбассе, а в 1927-м пошел служить по призыву в Черноморский флот, где навсегда "заболел" морем. После поступил в Балаклавский водолазный техникум. Благодаря хорошим физическим данным статный, двухметровый Иван быстро превратился в прекрасного водолаза.

Он участвовал в подводных работах при строительстве порта Ванино на Дальнем Востоке, подрывал скалу возле острова Сахалин для освобождения севшего на мель парохода "Сталинград".

Начало войны Иван застал в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, где ему досрочно выдали документы об окончании и присвоили лейтенантское звание.

Не боевое крещение

Именно Прохватилову доверили возглавить созданную в августе 1941 года РОН. Времени на раскачку водолазам не дали — уже через месяц их бросили на ликвидацию десанта, высадившегося на одном из островов Финского залива.

Подводники готовились несколько суток, изучая карты и расположение противника. Ночью в легком снаряжении они направились по дну залива к острову готовить атаку. Однако финские войска, заметив, вероятно, тщательную подготовку советских спецназовцев, предусмотрительно покинули остров, бросив все вооружение, включая пулеметы и пушки.

"Летели вверх люди и куски пристани"

Следующим заданием стало уничтожить строящуюся пристань для катеров в районе Петергофа. Разведчикам выделили две большие корабельные мины, три катера и шлюпку.

Ночью, незаметно пробравшись к пристани, водолазы поставили мины, установив таймеры на девять утра, и успели до рассвета покинуть зону диверсии.

Ближе к обеду следующего дня командование Балтфлота получило сухое донесение с поста службы наблюдения и связи: "В девять часов 12 минут в районе Петергофской пристани наблюдались почти одновременно два взрыва. В высоко взметнувшихся столбах дыма и огня было ясно видно, как летели вверх люди и куски пристани".

Прохватилов Иван Васильевич с бойцами Прохватилов Иван Васильевич с бойцами

В конце сообщения была лаконичная приписка: "Обратно не падали".

Ликвидировали вражескую базу

Весной 1942 года, с началом навигации в Финском заливе, участились нападения немецких скоростных катеров на малые дозорные катера Балтийского флота, патрулировавшие фарватеры.

РОН получила задачу найти и ликвидировать место базирования вражеских катеров. Вычислить базу получилось быстро, а вот с ликвидацией пришлось "попотеть" — объект хорошо охранялся.

Тем не менее разведчики бесшумно проникли в канал на веслах, высадились и окружили базу. По условному сигналу в немецкие катера полетели ручные гранаты. В ходе вылазки удалось также взорвать наблюдательный пост, захватить важные штабные документы.

Спасли "Энигму"

В годы Великой Отечественной войны рота водолазов Прохватилова выполнила еще много опасных заданий.

В 1944-м разведчики под обстрелом достали с борта потопленной в Выборгском заливе немецкой субмарины U-250 бортовой журнал и знаменитую шифровальную машину "Энигма".

Бойцы Прохватилова смогли разведать местоположение строящегося под Лугой стартового комплекса для немецких ракет ФАУ-2, в сектор обстрела которых попадал Ленинград. По полученным координатам строящиеся пусковые сровняла с землей корабельная артиллерия.

Эти и другие подвиги РОН детально описаны в личном дневнике Ивана Васильевича, хранящемся в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.