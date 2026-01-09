Легендарные водолазы Сталина: как действовал подводный спецназ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Неизвестная история деятельности роты особого назначения (РОН), легендарного подразделения подводных разведчиков-диверсантов, всколыхнула общественность. Никто не мог предположить, что в строю СССР имелось такое подразделение.
Солдаты именно этой роты во многом повлияли на ход Великой Отечественной войны.
Исключили из школы после драки
Одним из отцов-основателей РОН по праву считают Ивана Прохватилова, родившегося в 1907 году в Харьковской губернии. Он учился в церковно-приходской школе, но после драки с детьми местного дьячка был отлучен от церкви. Мальчишку выгнали из школы.
Прохватилов Иван Васильевич
В 1925 году начал работать шахтером в Донбассе, а в 1927-м пошел служить по призыву в Черноморский флот, где навсегда "заболел" морем. После поступил в Балаклавский водолазный техникум. Благодаря хорошим физическим данным статный, двухметровый Иван быстро превратился в прекрасного водолаза.
Он участвовал в подводных работах при строительстве порта Ванино на Дальнем Востоке, подрывал скалу возле острова Сахалин для освобождения севшего на мель парохода "Сталинград".
Начало войны Иван застал в Высшем военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, где ему досрочно выдали документы об окончании и присвоили лейтенантское звание.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы, июнь 1941 год
Не боевое крещение
Именно Прохватилову доверили возглавить созданную в августе 1941 года РОН. Времени на раскачку водолазам не дали — уже через месяц их бросили на ликвидацию десанта, высадившегося на одном из островов Финского залива.
Подводники готовились несколько суток, изучая карты и расположение противника. Ночью в легком снаряжении они направились по дну залива к острову готовить атаку. Однако финские войска, заметив, вероятно, тщательную подготовку советских спецназовцев, предусмотрительно покинули остров, бросив все вооружение, включая пулеметы и пушки.
"Летели вверх люди и куски пристани"
Следующим заданием стало уничтожить строящуюся пристань для катеров в районе Петергофа. Разведчикам выделили две большие корабельные мины, три катера и шлюпку.
Ночью, незаметно пробравшись к пристани, водолазы поставили мины, установив таймеры на девять утра, и успели до рассвета покинуть зону диверсии.
Ближе к обеду следующего дня командование Балтфлота получило сухое донесение с поста службы наблюдения и связи: "В девять часов 12 минут в районе Петергофской пристани наблюдались почти одновременно два взрыва. В высоко взметнувшихся столбах дыма и огня было ясно видно, как летели вверх люди и куски пристани".
Прохватилов Иван Васильевич с бойцами
В конце сообщения была лаконичная приписка: "Обратно не падали".
Ликвидировали вражескую базу
Весной 1942 года, с началом навигации в Финском заливе, участились нападения немецких скоростных катеров на малые дозорные катера Балтийского флота, патрулировавшие фарватеры.
РОН получила задачу найти и ликвидировать место базирования вражеских катеров. Вычислить базу получилось быстро, а вот с ликвидацией пришлось "попотеть" — объект хорошо охранялся.
Тем не менее разведчики бесшумно проникли в канал на веслах, высадились и окружили базу. По условному сигналу в немецкие катера полетели ручные гранаты. В ходе вылазки удалось также взорвать наблюдательный пост, захватить важные штабные документы.
Граната в руках военнослужащего
Спасли "Энигму"
В годы Великой Отечественной войны рота водолазов Прохватилова выполнила еще много опасных заданий.
В 1944-м разведчики под обстрелом достали с борта потопленной в Выборгском заливе немецкой субмарины U-250 бортовой журнал и знаменитую шифровальную машину "Энигма".
Бойцы Прохватилова смогли разведать местоположение строящегося под Лугой стартового комплекса для немецких ракет ФАУ-2, в сектор обстрела которых попадал Ленинград. По полученным координатам строящиеся пусковые сровняла с землей корабельная артиллерия.
Немецкая ракета ФАУ-2
Эти и другие подвиги РОН детально описаны в личном дневнике Ивана Васильевича, хранящемся в Военно-морском музее Санкт-Петербурга.
К сожалению, после войны роту особого назначения расформировали. Однако РОН не осталась без наследника, которым считается уникальный отряд "морских дьяволов" ГРУ.