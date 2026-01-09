Рейтинг@Mail.ru
09.01.2026

Вэнс обсудил с британским вице-премьером Украину и Венесуэлу, пишут СМИ
01:34 09.01.2026
Вэнс обсудил с британским вице-премьером Украину и Венесуэлу, пишут СМИ
в мире
гренландия
сша
вашингтон (штат)
дэвид лэмми
дональд трамп
марко рубио
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
вашингтон (штат)
украина
венесуэла
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Вэнс обсудил с британским вице-премьером Украину и Венесуэлу, пишут СМИ

Axios: Вэнс и Лэмми обсудили Украину, Гренландию и Венесуэлу

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг встретился в Вашингтоне с британским вице-премьером Дэвидом Лэмми для обсуждения вопросов, связанных с Украиной, Гренландией и Венесуэлой, сообщило издание Axios со ссылкой на источник.
"Вице-президент Вэнс сегодня встретился в Вашингтоне с британским вице-премьером Дэвидом Лэмми. Они обсудили Украину, Венесуэлу и Гренландию, сообщил британский чиновник", - говорится в публикации.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс призвал Европу серьезнее отнестись к безопасности Гренландии
Вчера, 22:18
Отмечается также, что Вэнс и Лэмми продолжат обсуждения за ужином в британском посольстве.
Ранее советники президента США Дональда Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании и Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства, передавало агентство Ассошиэйтед Пресс.
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
4 января, 20:50
 
