Вэнс обсудил с британским вице-премьером Украину и Венесуэлу, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в четверг встретился в Вашингтоне с британским вице-премьером Дэвидом Лэмми для обсуждения вопросов, связанных с Украиной, Гренландией и Венесуэлой, сообщило издание Axios со ссылкой на источник.
"Вице-президент Вэнс сегодня встретился в Вашингтоне с британским вице-премьером Дэвидом Лэмми. Они обсудили Украину, Венесуэлу и Гренландию, сообщил британский чиновник", - говорится в публикации.
Отмечается также, что Вэнс и Лэмми продолжат обсуждения за ужином в британском посольстве.
Ранее советники президента США Дональда Трампа провели в Белом доме встречу с представителями Дании и Гренландии на фоне заявлений американского лидера о возможном установлении контроля над автономной территорией королевства, передавало агентство Ассошиэйтед Пресс.
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.