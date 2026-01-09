https://ria.ru/20260109/venesuela-2067055398.html
Часть средств от продажи нефти вернется в Венесуэлу, заявил Трамп
Часть средств от продажи венесуэльской нефти Соединенными Штатами частично вернется в Венесуэлу, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.01.2026
венесуэла
сша
Часть средств от продажи нефти вернется в Венесуэлу, заявил Трамп
Трамп: часть прибыли от продажи нефти пойдет в Венесуэлу, а часть в США