Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/venesuela-2067049672.html
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества - РИА Новости, 09.01.2026
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества
Венесуэла и РФ продолжают работать над повесткой сотрудничества между двумя странами, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T22:10:00+03:00
2026-01-09T22:10:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052211075.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2a4bcaaf10a7a254dc7f3db464b519a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, США, Удары США по Венесуэле
Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества

Хиль: Венесуэла и РФ продолжают работу над сотрудничеством и дипломатией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИван Хиль Пинто
Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Венесуэла и РФ продолжают работать над повесткой сотрудничества между двумя странами, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
В пятницу он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о встрече с послом РФ.
"Мы согласились с важностью совместной защиты диалога, дипломатии и уважения международных норм и суверенитета государств как единственных путей развития конструктивных двусторонних и международных отношений. Мы продолжаем работу над программой сотрудничества между нашими двумя странами", - написал Хиль.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран.
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета
31 октября 2025, 22:01
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала