Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества

"Мы согласились с важностью совместной защиты диалога, дипломатии и уважения международных норм и суверенитета государств как единственных путей развития конструктивных двусторонних и международных отношений. Мы продолжаем работу над программой сотрудничества между нашими двумя странами", - написал Хиль.