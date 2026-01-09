Венесуэла и Россия продолжают работу над повесткой сотрудничества

КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Венесуэла и РФ продолжают работать над повесткой сотрудничества между двумя странами, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
В пятницу он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о встрече с послом РФ.
"Мы согласились с важностью совместной защиты диалога, дипломатии и уважения международных норм и суверенитета государств как единственных путей развития конструктивных двусторонних и международных отношений. Мы продолжаем работу над программой сотрудничества между нашими двумя странами", - написал Хиль.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран.
