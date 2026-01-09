Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 09.01.2026 (обновлено: 22:11 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/venesuela-2067048688.html
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России - РИА Новости, 09.01.2026
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил от России слова солидарности и поддержки. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:59:00+03:00
2026-01-09T22:11:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
удары сша по венесуэле
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67498a9b49147bf5a89dfd8dd81ca7d1.jpg
https://ria.ru/20260109/venesuela-2067034028.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952139503_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_2a4bcaaf10a7a254dc7f3db464b519a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венесуэла, удары сша по венесуэле, силия флорес
В мире, Россия, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Силия Флорес
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России

Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил слова солидарности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИван Хиль Пинто
Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил от России слова солидарности и поддержки.
"Мы приняли посла России в нашей стране Сергея Мелика-Багдасарова. В ходе этой встречи мы получили от правительства России слова солидарности и поддержки венесуэльскому народу и правительству, которые в настоящее время сталкиваются с похищением конституционного президента Николаса Мадуро Мороса и первой леди Силии Флорес в результате незаконной и неоправданной военной агрессии, унесшей жизни более ста мирных жителей и военных", - написал министр в своем Telegram-канале.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу
Вчера, 19:08
 
В миреРоссияВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала