Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил от России слова солидарности и поддержки. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:59:00+03:00
2026-01-09T21:59:00+03:00
2026-01-09T22:11:00+03:00
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с послом России
Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил слова солидарности