В Венесуэле рассказали о цели визита делегации из Госдепа

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.