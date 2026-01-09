Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле рассказали о цели визита делегации из Госдепа
20:36 09.01.2026 (обновлено: 21:32 09.01.2026)
В Венесуэле рассказали о цели визита делегации из Госдепа
Делегация Государственного департамента США прибыла в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 09.01.2026
В Венесуэле рассказали о цели визита делегации из Госдепа

Делегация Госдепа США в Каракасе оценит возможность возобновить работу дипмиссий

Здание посольства США в Каракасе, Венесуэла
МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Делегация Государственного департамента США прибыла в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.
"Аналогичным образом делегация венесуэльских дипломатов будет направлена в Соединенные Штаты для выполнения соответствующих задач", — говорится в опубликованном коммюнике.
Утверждается, что правительство Венесуэлы решило начать "пробный дипломатический процесс", чтобы рассмотреть последствия агрессии и похищения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, а также сформировать повестку работы, представляющую взаимный интерес.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения США — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Соединенные Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
