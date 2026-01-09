Рейтинг@Mail.ru
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 09.01.2026 (обновлено: 19:09 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/venesuela-2067034028.html
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу - РИА Новости, 09.01.2026
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу
Делегация государственного департамента США в пятницу прибыла в Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона с целью оценки перспектив возобновления... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:08:00+03:00
2026-01-09T19:09:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
государственный департамент сша
удары сша по венесуэле
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066988234.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, государственный департамент сша, удары сша по венесуэле, flightradar24
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Государственный департамент США, Удары США по Венесуэле, Flightradar24
CNN рассказал, зачем Госдеп отправил самолет в Венесуэлу

CNN: США направили в Венесуэлу делегацию для возобновления работы посольства

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Делегация государственного департамента США в пятницу прибыла в Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона с целью оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США.
В состав делегации вошли американские дипломаты и сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара, которые прибыли в Каракас для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы дипмиссии, сообщил телеканал.
Ранее в пятницу Турбовинтовой самолет Dash 8-300, который, согласно данным Flightradar24, принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12.45 по Гринвичу и приземлился в Каракасе примерно в 13.35.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп отменил новые атаки по Венесуэле
Вчера, 12:29
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасГосударственный департамент СШАУдары США по ВенесуэлеFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала