В Венесуэле приземлился самолет Госдепа - РИА Новости, 09.01.2026
18:24 09.01.2026 (обновлено: 18:38 09.01.2026)
В Венесуэле приземлился самолет Госдепа
Самолет государственного департамента США в пятницу совершил посадку в международном аэропорту Каракаса, следует из данных портала по отслеживанию полетов...
В Каракасе приземлился самолет Госдепа США

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Самолет государственного департамента США в пятницу совершил посадку в международном аэропорту Каракаса, следует из данных портала по отслеживанию полетов Flightradar24.
Турбовинтовой самолет Dash 8-300, который, согласно данным Flightradar24, принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12.45 по Гринвичу и приземлился в Каракасе примерно в 13.35 (16.35 мск).
Цель прилета самолета, а также состав находящихся на борту лиц остаются неизвестными.
Согласно расписанию государственного департамента на пятницу, у госсекретаря США Марко Рубио запланированы встречи в Белом доме. Уточнений или изменений в этом графике на утро пятницы по местному времени не поступало.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
