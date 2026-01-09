https://ria.ru/20260109/venesuela-2067029546.html
В Венесуэле приземлился самолет Госдепа
Самолет государственного департамента США в пятницу совершил посадку в международном аэропорту Каракаса, следует из данных портала по отслеживанию полетов... РИА Новости, 09.01.2026
В Венесуэле приземлился самолет Госдепа
В Каракасе приземлился самолет Госдепа США