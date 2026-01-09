Рейтинг@Mail.ru
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
12:04 09.01.2026
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле - РИА Новости, 09.01.2026
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле
Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев усомнился, что нынешней администрации США нужна кровавая наземная...
в мире
венесуэла
россия
сша
николас мадуро
единая россия
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
россия
сша
в мире, венесуэла, россия, сша, николас мадуро, единая россия, оон, удары сша по венесуэле, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Венесуэла, Россия, США, Николас Мадуро, Единая Россия, ООН, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле

Медведев усомнился, что администрации Трампа нужна кровавая операция в Венесуэле

Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев усомнился, что нынешней администрации США нужна кровавая наземная операция в Венесуэле.
"А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею (нефтью - ред.) с амерами? Что, Трамп действительно начнёт наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись – и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро… Да и надо ли такое нынешней администрации? Сомнительно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
Трамп допустил, что операция США в Венесуэле была местью Рубио
Вчера, 09:14
По его мнению, сенат США сковал "милитаристский угар" Трампа.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
США получают от Венесуэлы все, что хотят, заявил Трамп
США получают от Венесуэлы все, что хотят, заявил Трамп
Вчера, 05:09
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАНиколас МадуроЕдиная РоссияООНУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
