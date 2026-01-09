Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реструктуризация нефтяной отрасли в Венесуэле может обеспечить поэтапный рост добычи нефти в республике во второй половине 2020-х годов, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"В 2004 году добыча нефти и газового конденсата в Венесуэле - 3,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году это чуть более чем 900 тысяч баррелей в сутки. То есть добыча сократилась более чем втрое за этот период. И, соответственно, поэтапный рост добычи будет во второй половине 2020-х годов", - сказал аналитик.
По его словам, реструктуризация и оживление нефтяной отрасли Венесуэлы может сделать республику еще одной страной Южной Америки, которая будет наращивать добычу.
"В последние годы добычу в Южной Америке наращивали Аргентина, Гайана и Бразилия. Соответственно, Аргентина это делала за счет освоения сланцевой формации Vaca Muerta. А Гайана и Бразилия - за счет плавучих установок для добычи и хранения и отгрузки нефти. То есть в Гайане и Бразилии драйвером прироста нефтедобычи было освоение шельфовых и глубоководных месторождений", - добавил Родионов.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13