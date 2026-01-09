Рейтинг@Mail.ru
04:26 09.01.2026
Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле
Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле
экономика
венесуэла
гайана
бразилия
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
венесуэла
гайана
бразилия
2026
экономика, венесуэла, гайана, бразилия, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
Экономика, Венесуэла, Гайана, Бразилия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле

РИА Новости: Родионов предсказал поэтапный рост добычи нефти в Венесуэле

Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реструктуризация нефтяной отрасли в Венесуэле может обеспечить поэтапный рост добычи нефти в республике во второй половине 2020-х годов, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"В 2004 году добыча нефти и газового конденсата в Венесуэле - 3,1 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году это чуть более чем 900 тысяч баррелей в сутки. То есть добыча сократилась более чем втрое за этот период. И, соответственно, поэтапный рост добычи будет во второй половине 2020-х годов", - сказал аналитик.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
Вчера, 05:55
По его словам, реструктуризация и оживление нефтяной отрасли Венесуэлы может сделать республику еще одной страной Южной Америки, которая будет наращивать добычу.
"В последние годы добычу в Южной Америке наращивали Аргентина, Гайана и Бразилия. Соответственно, Аргентина это делала за счет освоения сланцевой формации Vaca Muerta. А Гайана и Бразилия - за счет плавучих установок для добычи и хранения и отгрузки нефти. То есть в Гайане и Бразилии драйвером прироста нефтедобычи было освоение шельфовых и глубоководных месторождений", - добавил Родионов.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
Экономика Венесуэла Гайана Бразилия Дональд Трамп Николас Мадуро Силия Флорес Удары США по Венесуэле
 
 
