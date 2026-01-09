Аналитик предсказал рост добычи нефти в Венесуэле

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Реструктуризация нефтяной отрасли в Венесуэле может обеспечить поэтапный рост добычи нефти в республике во второй половине 2020-х годов, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.