В Великобритании более 50 тысяч домов остались без электричества
10:48 09.01.2026 (обновлено: 10:53 09.01.2026)
В Великобритании более 50 тысяч домов остались без электричества
в мире
великобритания
англия
корнуолл
в мире, великобритания, англия, корнуолл
В мире, Великобритания, Англия, Корнуолл
© REUTERS / Isabel InfantesCнегопад и дождь в Уолсолле, Великобритания. 8 января 2026
Cнегопад и дождь в Уолсолле, Великобритания. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Cнегопад и дождь в Уолсолле, Великобритания. 8 января 2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч домов в Великобритании остались без электричества из-за циклона Горетти, сообщает газета Times со ссылкой на данные энергетической компании National Grid.
"Около 57 тысяч объектов недвижимости остались без электричества", - пишет издание.
Отмечается, что основная часть пострадавших проживает на юго-западе Англии.
Метеорологическая служба Великобритании в четверг вводила красный уровень погодной опасности в графстве Корнуолл на юго-западе страны на фоне приближения циклона Горетти.
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Нидерландах почти полностью прекратили движение поездов из-за снега
В мире, Великобритания, Англия, Корнуолл
 
 
Заголовок открываемого материала