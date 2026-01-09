https://ria.ru/20260109/velikobritanija-2066975676.html
В Великобритании более 50 тысяч домов остались без электричества
Более 50 тысяч домов в Великобритании остались без электричества из-за циклона Горетти, сообщает газета Times со ссылкой на данные энергетической компании... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T10:48:00+03:00
2026-01-09T10:48:00+03:00
2026-01-09T10:53:00+03:00
в мире
великобритания
англия
корнуолл
великобритания
англия
корнуолл
2026
В мире, Великобритания, Англия, Корнуолл
В Великобритании более 50 тысяч домов остались без электричества из-за циклона