Бутягин не может подготовиться к суду из-за материалов дела на украинском
Бутягин не может подготовиться к суду из-за материалов дела на украинском - РИА Новости, 09.01.2026
Бутягин не может подготовиться к суду из-за материалов дела на украинском
Часть материалов дела российского археолога Александра Бутягина, ранее задержанного в Польше по запросу Украины, до сих пор не переведена с украинского языка,... РИА Новости, 09.01.2026
Бутягин не может подготовиться к суду из-за материалов дела на украинском
РИА Новости: часть материалов дела Бутягина пока не переведена с украинского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости.
Часть материалов дела российского археолога Александра Бутягина, ранее задержанного в Польше по запросу Украины, до сих пор не переведена с украинского языка, что не позволяет ему как следует подготовиться к защите в суде, сообщил
Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие публикуют новости о нем.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Согласно информации на сайте апелляционного суда Варшавы, рассмотрение апелляции на арест Бутягина
назначено на 12 января. Рассмотрение запроса Украины об экстрадиции археолога назначено на 15 января на 10.30 (12.30 мск.).
"Адвокат отметил, что дата заседания по экстрадиции была назначена необычно быстро. Многие материалы дела до сих пор не переведены с украинского языка, что не дает Александру возможности надлежащим образом подготовиться к защите", – говорится в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.