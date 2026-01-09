https://ria.ru/20260109/ukraina-2067046604.html
Комбриг ВСУ устроил в свою часть отдыхающую на море жену, заявили силовики
Комбриг ВСУ устроил в свою часть отдыхающую на море жену, заявили силовики
Жена командира 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майора Владимира Фокина Юлия выполняет свои задачи в бригаде, находясь на черноморском... РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
владимир фокин
вооруженные силы украины
одесская область
2026
РИА Новости: комбриг ВСУ устроил на должность пиарщика отдыхающую на море жену