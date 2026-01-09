Комбриг ВСУ устроил в свою часть отдыхающую на море жену, заявили силовики

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Жена командира 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майора Владимира Фокина Юлия выполняет свои задачи в бригаде, находясь на черноморском побережье Одесской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Об этом она с радостью делится в своих соцсетях, добавил представитель силовых структур.