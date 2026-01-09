Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ukraina-2067042368.html
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего - РИА Новости, 09.01.2026
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего Украины главы своего офиса Кирилла Буданова*. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:47:00+03:00
2026-01-09T20:47:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
россия
сергей боев
сергей дейнеко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:76:2000:1202_1920x0_80_0_0_da46cd91d6175263972ebbc1aab266e8.jpg
https://ria.ru/20260109/ukraina-2067040483.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия, сергей боев, сергей дейнеко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Боев, Сергей Дейнеко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича
Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

Зеленский включил в состав ставки верховного главнокомандующего Буданова

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего Украины главы своего офиса Кирилла Буданова*.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 9 декабря. Согласно документу, в состав ставки также введен замглавы министерства обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки минобороны страны Олег Иващенко. Из состава ставки был выведен советник главы МВД Сергей Дейнеко, недавно покинувший пост главы государственной погранслужбы Украины.
С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Вчера, 20:28
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСергей БоевСергей ДейнекоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала