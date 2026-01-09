Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о включении в состав ставки верховного главнокомандующего Украины главы своего офиса Кирилла Буданова*.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 9 декабря. Согласно документу, в состав ставки также введен замглавы министерства обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки минобороны страны Олег Иващенко. Из состава ставки был выведен советник главы МВД Сергей Дейнеко, недавно покинувший пост главы государственной погранслужбы Украины.
С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. В понедельник он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.
* Внесен в список террористов и экстремистов