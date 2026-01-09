https://ria.ru/20260109/ukraina-2067040483.html
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду, сообщает "Страна.ua" РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:28:00+03:00
2026-01-09T20:28:00+03:00
2026-01-09T22:31:00+03:00
в мире
денис шмыгаль
михаил федоров
украина
андрей ермак
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2067037554.html
https://ria.ru/20260109/klichko-2067001561.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, михаил федоров, украина, андрей ермак, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Украина, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Министры Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке