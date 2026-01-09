Рейтинг@Mail.ru
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 09.01.2026 (обновлено: 22:31 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/ukraina-2067040483.html
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду, сообщает "Страна.ua" РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:28:00+03:00
2026-01-09T22:31:00+03:00
в мире
денис шмыгаль
михаил федоров
украина
андрей ермак
верховная рада украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20260109/oreshnik-2067037554.html
https://ria.ru/20260109/klichko-2067001561.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, михаил федоров, украина, андрей ермак, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Украина, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Два украинских министра подали в отставку, пишут СМИ

Министры Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров подали заявления об отставке в Верховную Раду, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке", — говорится в публикации.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине
Вчера, 19:49
Отмечается, что Шмыгаль должен занять должность министра энергетики, а Федоров, в свою очередь, заменит его в качестве главы Министерства обороны Украины.
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины.
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 14:42
 
В миреДенис ШмыгальМихаил ФедоровУкраинаАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала