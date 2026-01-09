Украина отдала право на добычу лития другу Трампа, пишет NYT

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина отдала право на разработку одного из крупнейших месторождений лития Добра в Кировоградской области группе американских инвесторов, сообщает газета The New York Times.
"Украина отдала победу в тендере на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер, друг президента Трампа", — говорится в материале.
Украина рассекретила данные о полезных ископаемых в рамках соглашения с США
26 декабря 2025, 22:08
Речь идет о Рональде Лаудере, наследнике косметической империи, который знаком с Трампом со студенческих лет. Издание также утверждает, что именно он подсказал идею о покупке "богатой ресурсами" Гренландии.
Другим инвестором, как отмечается, стала энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.
Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право покупать добытую продукцию. Документ предполагает инвестирование в развитие Украины в течение десяти лет, для чего стороны создадут инвестиционный фонд с равным распределением управления и взносов. Вкладом в него также будет считаться военная помощь киевскому режиму.
В августе 2025 года Юлия Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и министра экономики Украины, объявила о тендере на разработку месторождений лития в Кировоградской области для привлечения инвестиций в этот фонд.
Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа
22 апреля 2025, 10:44