Киев и Вашингтон 30 апреля заключили соглашение о природных ресурсах, по которому США получают приоритетное право покупать добытую продукцию. Документ предполагает инвестирование в развитие Украины в течение десяти лет, для чего стороны создадут инвестиционный фонд с равным распределением управления и взносов. Вкладом в него также будет считаться военная помощь киевскому режиму.