В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 09.01.2026 (обновлено: 18:46 09.01.2026)
В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов
В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов
Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре. РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
дтэк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
киев
новгородская область
в мире, киев, виталий кличко, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, новгородская область, вооруженные силы рф, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Новгородская область, Вооруженные силы РФ, Ракета "Орешник"
В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов

В Киеве слили воду из систем отопления множества жилых и нежилых зданий

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре.
"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла", — утверждают в городской администрации.
Там уверяют, что слив воды — стандартная процедура на случай аварий во время морозов и не означает долгого отсутствия тепла. Тем не менее власти признали ситуацию "чрезвычайно сложной" из-за ударов российских войск.

Массированный удар по инфраструктуре

В ночь на пятницу СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о повреждениях критических объектов и перебоях с электричеством в некоторых районах. Ранее сегодня он призвал жителей переехать из города поближе к альтернативным источникам электроэнергии и тепла.
Как сообщили киевские власти, левый берег Киева оказался частично обесточен, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений, при этом на правом берегу они продолжаются по графикам. Позднее "Киевводоканал" сообщил об отключениях водоснабжения из-за отсутствия электричества на водопроводных объектах.
Министерство обороны России сегодня отчиталось о массированном ударе по критическим объектам на Украине. Его нанесли в том числе с применением ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина 28 декабря.
Схема уничтожения дронов, действовавших в направлении резиденции Путина. Боевики ВСУ пытались атаковать с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения дронов, действовавших в направлении резиденции Путина. Боевики ВСУ пытались атаковать с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.
ВСУ тогда предприняли безуспешную попытку удара по резиденции в Новгородской области. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей. Ущерба резиденции допущено не было, никто не пострадал. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоДТЭКВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинНовгородская областьВооруженные силы РФРакета "Орешник"
 
 
Версия 2023.1 Beta
