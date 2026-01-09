В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре.

"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла", — утверждают в городской администрации.

Там уверяют, что слив воды — стандартная процедура на случай аварий во время морозов и не означает долгого отсутствия тепла. Тем не менее власти признали ситуацию "чрезвычайно сложной" из-за ударов российских войск.

Массированный удар по инфраструктуре

В ночь на пятницу СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о повреждениях критических объектов и перебоях с электричеством в некоторых районах. Ранее сегодня он призвал жителей переехать из города поближе к альтернативным источникам электроэнергии и тепла.

Как сообщили киевские власти, левый берег Киева оказался частично обесточен, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений, при этом на правом берегу они продолжаются по графикам. Позднее "Киевводоканал" сообщил об отключениях водоснабжения из-за отсутствия электричества на водопроводных объектах.

Министерство обороны России сегодня отчиталось о массированном ударе по критическим объектам на Украине . Его нанесли в том числе с применением ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина 28 декабря.

