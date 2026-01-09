В Киеве слили воду из систем отопления значительной части домов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре.
"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла", — утверждают в городской администрации.
Там уверяют, что слив воды — стандартная процедура на случай аварий во время морозов и не означает долгого отсутствия тепла. Тем не менее власти признали ситуацию "чрезвычайно сложной" из-за ударов российских войск.
Массированный удар по инфраструктуре
В ночь на пятницу СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о повреждениях критических объектов и перебоях с электричеством в некоторых районах. Ранее сегодня он призвал жителей переехать из города поближе к альтернативным источникам электроэнергии и тепла.
Как сообщили киевские власти, левый берег Киева оказался частично обесточен, есть ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений, при этом на правом берегу они продолжаются по графикам. Позднее "Киевводоканал" сообщил об отключениях водоснабжения из-за отсутствия электричества на водопроводных объектах.
Министерство обороны России сегодня отчиталось о массированном ударе по критическим объектам на Украине. Его нанесли в том числе с применением ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина 28 декабря.
ВСУ тогда предприняли безуспешную попытку удара по резиденции в Новгородской области. Из Сумской и Черниговской областей запустили 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей. Ущерба резиденции допущено не было, никто не пострадал. Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков, налет был целенаправленным, тщательно спланированным и носил эшелонированный характер.
