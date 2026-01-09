https://ria.ru/20260109/ukraina-2066961733.html
Луна намерена обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине
Луна намерена обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Луна намерена обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине. РИА Новости, 09.01.2026
Конгрессвумен Луна хочет обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине.
Конгрессвумен ранее пообещала добиваться ответственности украинских чиновников за захват церквей. По словам Луны
, от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины
она получила видеообращение с просьбой о защите.
"Помимо Госдепартамента
, завтра утром я свяжусь с Ватиканом
в ответ на информацию, которую я получила за последние сутки от членов Украинской православной церкви
, а также от представителей их собственного правительства относительно преследования украинских православных христиан", - написала она в соцсети Х.
По словам Луны, Ватикан должен информировать международное сообщество о происходящем в мире, особенно о том, что касается преследования христиан.
"Мы видим, что преследование христиан происходит активно и документально подтверждено на Украине. Я с нетерпением жду ответа и поделюсь тем, что скажет Ватикан по этому вопросу, но это то, что должно быть осуждено всем международным сообществом, независимо от христианской конфессии", - добавила она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
- самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ
стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.