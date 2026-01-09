Рейтинг@Mail.ru
07:58 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066961733.html
Луна намерена обратиться к Ватикану из-за захвата церквей на Украине
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине. РИА Новости, 09.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине.
Конгрессвумен ранее пообещала добиваться ответственности украинских чиновников за захват церквей. По словам Луны, от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины она получила видеообращение с просьбой о защите.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Луна пообещала бороться с захватом церквей на Украине
00:51
"Помимо Госдепартамента, завтра утром я свяжусь с Ватиканом в ответ на информацию, которую я получила за последние сутки от членов Украинской православной церкви, а также от представителей их собственного правительства относительно преследования украинских православных христиан", - написала она в соцсети Х.
По словам Луны, Ватикан должен информировать международное сообщество о происходящем в мире, особенно о том, что касается преследования христиан.
"Мы видим, что преследование христиан происходит активно и документально подтверждено на Украине. Я с нетерпением жду ответа и поделюсь тем, что скажет Ватикан по этому вопросу, но это то, что должно быть осуждено всем международным сообществом, независимо от христианской конфессии", - добавила она.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ
17 декабря 2025, 06:45
 
УкраинаВатиканРоссияАнна Паулина ЛунаУкраинская православная церковьГосударственный департамент СШАМосковский ПатриархатВ мире
 
 
