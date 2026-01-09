"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это "Правый сектор"* — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия", — отметил он.

По словам Джонсона, среди украинского истеблишмента наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, тогда как к главе режима они относятся с недоверием.

"Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии. И, честно говоря, не думаю, что эти ультранационалисты испытывают к нему хоть какое-то доверие", — добавил аналитик.

Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.

Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.