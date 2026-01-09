https://ria.ru/20260109/ukraina-2066948922.html
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве - РИА Новости, 09.01.2026
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:15:00+03:00
2026-01-09T04:15:00+03:00
2026-01-09T04:23:00+03:00
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
ларри джонсон
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
https://ria.ru/20251219/voyna-2062907374.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, ларри джонсон, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру), правый сектор, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Правый сектор, Вооруженные силы Украины
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
Аналитик Джонсон: реальной властью на Украине обладают неонацисты
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала
.
"Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это "Правый сектор"* — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия", — отметил он.
По словам Джонсона, среди украинского истеблишмента наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, тогда как к главе режима они относятся с недоверием.
"Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии. И, честно говоря, не думаю, что эти ультранационалисты испытывают к нему хоть какое-то доверие", — добавил аналитик.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
* Запрещенная в России террористическая организация