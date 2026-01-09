Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 09.01.2026 (обновлено: 04:23 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/ukraina-2066948922.html
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве - РИА Новости, 09.01.2026
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T04:15:00+03:00
2026-01-09T04:23:00+03:00
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
ларри джонсон
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
https://ria.ru/20251219/voyna-2062907374.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, ларри джонсон, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру), правый сектор, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Правый сектор, Вооруженные силы Украины
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве

Аналитик Джонсон: реальной властью на Украине обладают неонацисты

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это "Правый сектор"* — ультранационалисты, которых называют неонацистами. Их лидеры, по-моему, и есть те, кто направляет усилия", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
По словам Джонсона, среди украинского истеблишмента наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, тогда как к главе режима они относятся с недоверием.
"Залужный более привлекателен для неонацистов. Идеологически он гораздо ближе к ним, чем Зеленский. Зеленский просто поздно присоединился к этой партии. И, честно говоря, не думаю, что эти ультранационалисты испытывают к нему хоть какое-то доверие", — добавил аналитик.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
* Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Будет гражданская война": Залужный поделился пугающим прогнозом
19 декабря 2025, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонВалерий ЗалужныйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Правый секторВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала